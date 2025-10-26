

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که به میزبانی شهر ووشی چین برگزار می‌شود، امروز یکشنبه ملیکا حسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

میرحسینی در دور دوم این مسابقات به مصاف ژائو از چین رفت که دارای مدال طلای یونیورسیاد، مدال طلای بازی‌های آسیایی هانگژو و مدال نقره قهرمانی آسیا بود و در پایان این تکواندوکار چینی بود که در دو راند به برتری رسید تا میرحسینی هم از دور مسابقات حذف شود.