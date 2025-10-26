پخش زنده
در تازهترین بررسی عملکرد بازار سهام، تمامی صنایع بورسی در یک ماه معاملاتی اخیر بازده مثبت به ثبت رساندهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، بررسی روند بازده صنایع و نمادهای معاملاتی نشان میدهد که در این دوره، صنایع حملونقل آبی، پالایش، خودرو، اطلاعات و ارتباطات و فلزات اساسی در صدر فهرست صنایع پربازده قرار داشتهاند.
در جدول زیر، عملکرد ۱۰ صنعت برتر بازار سهام از نظر بازده در یک ماه معاملاتی اخیر گزارش شده است. صنایع «حملونقل آبی، پالایش و خودرو» به ترتیب ۳۲، ۲۹ و ۲۸ درصد بازده مثبت در یک ماه معاملاتی اخیر داشتهاند.
بر این اساس، ۲ صنعت رایانه و محصولات چوبی کمترین بازده را به ثبت رساندهاند. ۳ صنعت سایر واسطهگریهای مالی، منسوجات و ماشینآلات نیز از جمله صنایعی بودهاند که بازدهی کمتر از مثبت ۱۰ درصد داشتهاند و سایر ۳۸ صنعت در یک ماه معاملاتی بازدهی بیشتر از ۱۰ درصد به ثبت رساندهاند.
نمودار زیر بازده همه صنایع بازار سهام ایران را به همراه رتبه ارزش بازار آنها نشان میدهد.
بررسی نمادهای معاملاتی بازار سهام نشان میدهد فقط ۲۵ درصد نمادها در یک ماه معاملاتی اخیر بازده کمتر از مثبت ۱۰ درصد داشتهاند و بیش از ۷۵ درصد نمادهای معاملاتی بازار سهام ایران بازدهی بیشتر از مثبت ۱۰ درصد به ثبت رساندهاند.
در جدول زیر ۲۰ نماد با بیشترین بازده مثبت در یک ماه معاملاتی اخیر گزارش شده است.
بر این اساس، اغلب صنایع در جمع برترین نمادها با بهترین عملکرد بازده هستند.