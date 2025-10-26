به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهی‌رادگفت: این تعداد پرستار از ۸۳۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد پشتیبانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۸ هزار و ۲۷۳ فرزند یتیم و محسنین زیر چتر حمایت کمیته امداد خراسان شمالی قرار دارند، افزود: از این تعداد، سه‌هزار و ۳۶۲ نفر یتیم و چهار‌هزار و ۹۱۱ نفر از فرزندان محسنین هستند.

الهی‌راد خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۷ هزار و ۳۲ نیکوکار در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین از این فرزندان حمایت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با بیان اینکه پرستاران حامی طرح اکرام تنها در نیمه نخست امسال ۴۲۵ میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به فرزندان خود کمک کرده‌اند، گفت: بیشترین نیاز این فرزندان، کمک‌های معیشتی و تحصیلی است.

وی افزود: مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی حامیان طرح اکرام در نیمه نخست امسال بیش از ۵۲۲ میلیون تومان بوده است که نشان از همدلی و حس نوع‌دوستی مردم نیک‌اندیش استان دارد.

الهی راد خاطرنشان کرد: مردم خیر و نیکوکار می‌توانند با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین از فرزندان ایتام و محسنین حمایت کنند.