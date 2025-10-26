۲ شکارچی متخلف که در منطقه کوه هوا در خنج، اقدام به شکار ۲ راس قوچ و بز کرده بودند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرمانده انتظامی شهرستان خنج گفت: در پى کسب خبری از شهروندان مبنى بر خرید و فروش گوشت بز و قوچ کوهى در این شهرستان، بررسى موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ حسین اکبرپور افزود: ماموران انتظامى این فرماندهى تحقیقات خود را آغاز کردند و موفق شدند در این خصوص یک خودروی سوارى را شناسایی و برای بررسى آن را متوقف کنند.

وی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو و منزل ۲ شکارچی متخلف، ۲ راس قوچ و بز که در منطقه شکار ممنوع کوه هوا این شهرستان شکار شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خنج گفت: در این خصوص ۲ شکارچی و یک راننده دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.