به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: برداشت طلای سرخ از مزارع دهستان شهداء واقع در بخش یانسر هزارجریب این شهرستان آغاز شد.

او افزود: این محصول نقش بسزایی در معیشت و اقتصادکشاورزان منطقه دارد.

حسنی در ادامه گفت: شهرستان بهشهر دارای ٧٠ هکتار سطح زیرکشت زعفران است و پیش بینی می‌شود امسال از هر هکتار بطور متوسط، ٤ تا ٦ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

او با اشاره به برنامه‌های حمایتی در کشت زعفران، افزود: جهاد کشاورزی شهرستان با برگزاری دوره‌های آموزشی، نظارت مستمر بر فرآیند کاشت، داشت و برداشت زعفران و تسهیل در تامین نهاده‌های با کیفیت، از کشاورزان زعفران کار در دهستان‌های عشرستاق و شهداء حمایت می‌کند تا محصولی باکیفیت و منطبق با استاندارد‌های ملی و بین المللی تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: با توجه به نیاز آبی کم این محصول، میتوان در مناطق کوهستانی، در راستای تغییر الگوی کشت، توسعه زراعت زعفران را بیش از پیش ترویج کرد که این امر در قیاس با سال گذشته، اتفاق افتاده است و امسال سطوح کشت زعفران قریب به ٢٠ هکتار افزایش داشته است.

آغاز برداشت زعفران در مزارع روستای اوارد شهرستان گلوگاه

کمیل عسکری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه ضمن اعلام شروع برداشت زعفران از مزارع تحت کشت در روستای اوارد دهستان توسکاچشمه، از اهمیت این رویداد در توسعه اقتصادی منطقه سخن گفت.

او افزود: کشاورزان گلوگاهی در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار، پس از چند سال کشت زعفران، در حال برداشت محصول ارزشمند این گیاه هستند. برآورد می‌شود در این منطقه حدود ۶۰ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

عسکری گفت: کشت زعفران در زمین‌های شیبدار مازندران چند سال است رونق یافته و موجب بهبود معیشتی زارعان شده است. بهره‌گیری از فرصت‌هایی مانند کشت زعفران، رویکردی است برای کسب درآمد بیشتر و افزایش درآمد‌های پایدار کشاورزان منطقه.

او افزود: توسعه کشت زعفران می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رونق کشاورزی شهرستان گلوگاه ایفا کند و تلاش‌ها جهت ترویج کشت این گیاه ارزشمند ادامه خواهد داشت.