درخت بید کهنسال روستای «بکاول» تربت حیدریه در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ثبت و حریم آثار تاریخی، ناملموس و طبیعی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: درخت بید کهنسال روستای بکاول تربت حیدریه به شماره ۱۳۴۵ در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت و به استان ابلاغ شده است.
محمود طغرایی افزود: تنه این درخت کهنسال با قطر حدود ۲۸۳ سانتیمتر ارتفاعی در حدود ۱۲ متر دارد،طول سایه انداز این درخت در حدود ۲۱ متر و عرض آن نیز ۲۰ متر است.
طغرایی بیان کرد: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ سال برآورد شده است.
شناسایی و ثبت ملی درختان کهن سال در راستای توجه و احترام پیشینیان به محیط زیست و پاسداشت باورهای ایشان به مواظبت از مواهب طبیعی به عنوان ارزشهای پایدار زیستی انجام میشود.
هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ اثر فرهنگی، تاریخی، معنوی و طبیعی خراسان رضوی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.