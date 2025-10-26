به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌سازاستان گفت: تعداد خیران ثبت شده در این مجمع حدود ۴۱۱ خیر است.

مردانی افزود: همچنین بیش از ۱۰۰ مورد اهدای زمین و سایر کمک‌ها از سوی خیران برای امر مدرسه‌سازی اهدا شده است.

به گفته وی: امسال به صورت ویژه، مشارکت مؤسسات و دستگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها و البته مشارکت خیران حقیقی خاصه در یکی دو ماه اخیر بسیار خوب و پربرکت برای آموزش و پرورش استان بوده است.