پخش زنده
امروز: -
تاکنون ۲۳۳ فضای آموزشی خیری در استان چهارمحال و بختیاری ساخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل مجمع خیران مدرسهسازاستان گفت: تعداد خیران ثبت شده در این مجمع حدود ۴۱۱ خیر است.
مردانی افزود: همچنین بیش از ۱۰۰ مورد اهدای زمین و سایر کمکها از سوی خیران برای امر مدرسهسازی اهدا شده است.
به گفته وی: امسال به صورت ویژه، مشارکت مؤسسات و دستگاهها، شرکتها و بانکها و البته مشارکت خیران حقیقی خاصه در یکی دو ماه اخیر بسیار خوب و پربرکت برای آموزش و پرورش استان بوده است.