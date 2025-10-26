معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جشنواره جوانان ایران در دو ماه آینده در سایر استان‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم و نقاطی که نیاز به نشاط و همبستگی بیشتری دارند، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مراسم جشنواره جوانان ایران که امروز در زابل آغاز شده است افزود: این رویداد فرهنگی، ورزشی در راستای مصوبه هیئت دولت و دستور رئیس جمهور برای برگزاری جشن‌های ویژه ملی به پاس موفقیت‌های جوانان و قهرمانان ایرانی در میادین مختلف جهانی و با هدف زنده کردن نشاط، امید و تقویت روحیه خدمت اجتماعی در میان جوانان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان مقصد نخست این جشنواره بزرگ ملی است، ادامه داد: این رویداد ملی در شش شهرستان زاهدان، زابل، سراوان، سرباز، ایرانشهر و چابهار با برنامه‌های متنوعی از جمله کنسرت‌های زنده با حضور خوانندگان مطرح، اجرای استندآپ کمدی و برنامه‌های نمایشی و گفت‌وگومحور در فضای باز و مجموعه‌های ورزشی برگزار خواهد شد.

رحیمی گفت: این حرکت، نقطه شروع یک جریان ملی امیدآفرینی و وفاق اجتماعی است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش با اشاره به اینکه «خدمت اجتماعی» از محور‌های مهم این جشنواره است، افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی این جشنواره و ترویج همدلی و مسئولیت اجتماعی، بستری برای مشارکت جوانان در فرآیند‌های توسعه و پیشرفت کشور فراهم می‌کند و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی خواهد شد.

وی با اشاره به حضور مشاوران خانواده در کنار تیم‌های پزشکی و داوطلبان، افزود: ارائه خدمات ویزیت، تامین داروی رایگان و درمان توسط تیم‌های پزشکی با حضور و همراهی کمیته سلامت شبکه ایران یاران جوان و اعضای داوطلب آن از جمله برنامه‌های ویژه این فستیوال در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم کم‌برخوردار است.

جشنواره ملی جوانان ایران با حضور علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزات ورزش و جوانان، خاطره کلیبری، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان، بهمن عبدی، مدیرکل توسعه اجتماعی جوانان، معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان امروز در زابل آغاز شد.