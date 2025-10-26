با توجه به شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در برخی کشورهای همسایه ،مرغداران باید اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در راستای پیشگیری از این بیماری مشترک بین انسان و پرندگان، مرغداران باید هرگونه بیماری و تلفات را فوری به مقامات رسمی دامپزشکی گزارش دهند و دقت کنند تا سیستم امحای مناسب و براساس موازین بهداشتی را برای کود و لاشه های پرندگان مرده در مزرعه خود بکار بگیرند.

دکتر شهرام شرقی از مرغداران خواست که از تردد کارکنان مرغداری در مناطقی که محل تردد پرندگان مهاجر است خودداری کنند.

وی گفت: ضروری است مرغداران از ورود پرندگان جدید نظیر جوجه یا پولت به مزرعه پرورش بدون گواهی بهداشتی خودداری کنند و از خرید جوجه یکروزه، پولت، دان و سایر نهاده های طیور از سایر استانها بدون دریافت مجوز پرهیز نمایند.

او از مسئولان فنی بهداشتی واحدهای پرورش طیور استان نیز خواست تا هرگونه تلفات غیرمتعارف در این واحدها را در فوری گزارش کنند و یادآور شد: سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۰۱۵۱۲ آماده دریافت گزارش های مرغداران و تمامی دامپزشکان شاغل در این واحدهاست.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، معروف به آنفلوآنزای مرغی یک بیماری ویروسی همه گیر بین پرندگان است که قابلیت سرایت بسیار دارد و در صورت شیوع خسارت فراوانی به صنعت مرغداری وارد می‌کند.