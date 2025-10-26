پخش زنده
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام گفت: چهار اثر تاریخی ارزشمند از شهرستانهای آبدانان، دهلران و مهران پس از بررسیهای کارشناسی و تبادل نظر اعضا، در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزاد شریفی گفت: جلسه ثبت آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی استان ایلام با حضور اعضای شورای ثبت و با هدف پاسداشت میراث تاریخی، تقویت هویت فرهنگی و استمرار روند مستندسازی و صیانت از آثار تاریخی استان برگزار و در جریان آن، پروندههای متعددی از نقاط مختلف ایلام بررسی شد که در نهایت، چهار اثر با ویژگیهای برجسته معماری و پیشینه تاریخی قابلتوجه، واجد ارزش تشخیص داده شدند.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود : بر اساس مصوبه شورای ثبت، اثر تاریخی «طاق گناو» در شهرستان آبدانان (بخش مرکزی، روستای گنداب)، «مدرسه و گمرک نصریان» در شهرستان دهلران (بخش مرکزی، در فاصله ۲۰۰ متری ضلع جنوبی پاسگاه قدیم نصریان) و «گمرک سرنی» در شهرستان مهران (بخش مرکزی، روستای سرنی) در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی کشور ثبت شدند.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی این آثار گفت : «طاق گناو» از نمونههای شاخص معماری سنتی جنوب استان و یادگاری از دوران متأخر تاریخی است که در دل طبیعت کوهستانی آبدانان، بازتابدهنده زندگی و دانش معماری مردمان گذشته است. در همین حال، گمرکهای نصریان و سرنی بهعنوان بناهایی با کارکرد اقتصادی و بازرگانی در دوران معاصر، نماد ارتباط تاریخی مناطق مرزی استان با مبادلات تجاری کشور بهشمار میروند و مدرسه نصریان نیز یکی از نخستین مراکز آموزشی محلی است که نقش مهمی در تحولات فرهنگی منطقه داشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: ثبت این آثار در فهرست واجد ارزش، گامی مهم در راستای حفاظت قانونی، مستندسازی و معرفی ظرفیتهای تاریخی استان است. این اقدام علاوه بر تثبیت موقعیت فرهنگی شهرستانهای آبدانان، دهلران و مهران، میتواند زمینهساز توسعه گردشگری تاریخی، احیای بافتهای سنتی و ارتقای جایگاه فرهنگی ایلام در سطح ملی باشد.
وی با تأکید بر غنای تاریخی و فرهنگی استان گفت : استان ایلام با دارا بودن صدها اثر تاریخی و فرهنگی از دورههای مختلف، یکی از پهنههای غنی غرب کشور است و استمرار در روند ثبت آثار، به حفظ و انتقال ارزشهای تاریخی و فرهنگی به نسلهای آینده کمک میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود : اداره کل میراثفرهنگی استان با همراهی کارشناسان و ادارات شهرستانی، روند شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار تاریخی را با جدیت دنبال میکند و تلاش ما این است که ضمن حفاظت از میراث کهن، بستر توسعه گردشگری فرهنگی و رونق اقتصادی جوامع محلی را فراهم کنیم.