به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با پیگیری استانداری و بر اساس مصوبات دولت، پس از ۳ سال از اعلام رسمی اعطای مجوز ترانزیت خارجی به گمرک اروندکنار، نخستین محموله ترانزیت خارجی از بندر اروندکنار به مقصد کویت بارگیری شد.

محموله دام زنده (گوسفند) گرجستان از مسیر کشور آذربایجان و مرز بیله سوار وارد کشور شده و از بندر اروندکنار به کشور کویت ترانزیت شد.

بنابر اعلام استانداری خوزستان بندر اروندکنار به عنوان نزدیکترین بندر به کشور کویت مناسب ترین مسیر جهت ترانزیت دام زنده است.

طبق اعلام نماینده دامپزشکی مجوز ترانزیت شش هزار راس گوسفند از مرز اروندکنار اخذ شده است.