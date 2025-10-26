به‌گفته مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، بر اساس ماده سوم طرح ملی هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی موظف است ضمن پیگیری مصوبات شورا و تدوین برنامه‌های راهبردی، در حوزه بودجه فعال باشد و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین‌المللی بر عهده گیرد.

مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت: پس از کش‌وقوس‌های فراوان، بررسی نظرات دولت، کمیسیون آموزش و مباحث مطرح‌شده در مجلس، جامعه و رسانه‌ها، خوشبختانه امروز در صحن علنی، ساختار سازمان ملی هوش مصنوعی با نزدیک به ۹۰ درصد آرا تصویب و تعیین تکلیف شد.

نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی افزود: سازمان ملی هوش مصنوعی با رأی بسیار بالا تصویب شد تا زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت کند. قرار شد رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی را رئیس جمهور انتخاب کند و اساسنامه‌اش ظرف سه ماه تهیه و به تصویب شورای ملی هوش مصنوعی و مراجع بالادستی برسد.

طاهری با اشاره به وظایف این سازمان گفت: در ماده سوم این طرح، چند وظیفه مهم به این سازمان محول شد؛ از جمله پیگیری مصوبات شورا، تدوین برنامه‌هایی برای ارائه در شورا، فعالیت در حوزه بودجه و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی.»

نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی ادامه داد: دو تکلیف کلیدی نیز مطرح شد که از نظر من، اگر از ظاهر طرح عبور کنیم، عمق آن به این دو پیشنهاد برمی‌گردد؛ به‌ویژه پیشنهاد تشکیل "مرکز مطالعات راهبردی" و "آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین". خوشبختانه وظایف این مرکز در ماده ۵ نیز تصویب شد.

طاهری در ادامه تصریح کرد: در ماده ۵، بحث لایه‌های بنیادین مطرح شد. تأکید کردیم که اولویت‌ها و پیشران‌هایی که سازمان باید تدوین کند، مربوط به طرح‌های توسعه مدل‌های بنیادین، طرح‌های توسعه مدل‌های برهم‌زننده و نو ظهور هوش مصنوعی در آینده است. قطعاً در آینده با ظهور جدی هوش مصنوعی مواجه خواهیم شد. اگر از حالا به فکر آن نباشیم، آینده ما را غافلگیر خواهد کرد. در تبصره ماده ۵، تأکید کردیم که در تمام مراحل، اولویت با آینده‌نگری و پیش‌بینی پیامد‌های احتمالی جهش ناگهانی در توانمندی‌های هوش مصنوعی باشد.

نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی افزود: تمام کارشناسان می‌گویند آنچه امروز از هوش مصنوعی می‌بینیم، تنها بخش کوچکی از اتفاقاتی است که در آینده رخ خواهد داد. تأکید شده که سازمان نباید در خواب باشد و بعد از وقوع این اتفاقات بیدار شود. حتماً باید آینده‌نگری و پیش‌بینی درباره جهش‌ها داشته باشد، چرا که این جهش‌ها می‌توانند اثرات جدی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیط‌زیستی داشته باشند. ما باید از حالا این موارد را جدی پیش‌بینی کنیم.

نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در ادامه گفت: در مورد حفاظت از دارایی‌های فکری نیز تأکید شد. همچنین مقابله با فروبستگی فناورانه مطرح شد؛ اگر فناوری در لایه‌های عمیق در اختیار ما نباشد، حتماً مورد استعمار قرار خواهیم گرفت. ما باید خودمان را در جایگاهی قرار دهیم که هر جا هنوز آن توانایی را نداریم، با کمک کشور‌های همسو بتوانیم از فروبستگی فناورانه و زیر سلطه کشور‌های دیگر بودن خارج شویم.

طاهری درباره تحریم‌های احتمالی آینده نیز اظهار داشت: در مورد تحریم‌هایی که ممکن است در آینده رخ دهد و راه‌ها را ببندد، باید از حالا پیش‌بینی کنیم و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را فعال کنیم.

نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در پایان عنوان کرد که جلسه بعدی بررسی طرح ملی هوش مصنوعی روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و در آن، ماده ۶ مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این به بعد، پیشنهادات هم کمی سبک‌تر شده و امیدوارم به امید خدا ظرف هفت تا ده روز آینده، این طرح نهایی شود. امیدوارم با همراهی مجلس و شورای نگهبان، در مرحله نظارتی نیز از دولت مطالبه جدی داشته باشیم تا هم تشکیل و هم تقویت سازمان به‌درستی انجام شود.

شایان ذکر است که در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مواد ۳، ۴ و ۵ طرح ملی هوش مصنوعی با اکثریت آرا به تصویب رسید.