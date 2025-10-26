پخش زنده
رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار، از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان فارس تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار تصریح کرد:
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار، از دلاورمردان دوران دفاع مقدس را به مردم شریف استان فارس و بهویژه خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت عرض میکنم.
این مادر فداکار و اسوه صبر و ایستادگی در سایه ایمان و اعتقاد راسخ به آموزههای دینی، فرزندانی مجاهد پرورش و برای دفاع از استقلال و کیان کشور با اخلاص تقدیم نمود و نام و یادی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس برجا گذاشت.
از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران