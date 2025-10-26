پخش زنده
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: نوبت عصر مدارس در استان به صورت حضوری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: باتوجه به کاهش میزان آلایندهها در هوا، مدارس در نوبت عصر شهرستانهای اهواز، باوی، کارون، شوشتر و دشتآزادگان به صورت حضوری برگزار خواهند شد و تصمیمی مبنی بر غیرحضوری شدن یا تعطیلی گرفته نشده است.
وی افزود: تاکید میشود هم استانیها اخبار مربوط به چگونگی برگزاری کلاسها و فعالیت مدارس را از رسانههای معتبر پیگیری کنند.
گفتنی است؛ به دلیل تشدید آلایندگیهای صنعتی، مدارس نوبت صبح شهرستانهای اهواز، باوی، کارون، شوشتر و دشتآزادگان فردا یکشنبه ۴ آبان ماه به صورت غیرحضوری برگزار شد و ادارات و دانشگاهها در این شهرستانها فعالیت خود را با دو ساعت تاخیر و در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز کردند.