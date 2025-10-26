به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رضا شکاریان هدف از اجرای این طرح را بررسی وضعیت جمعیت گونه‌های شاخصی مانند قوچ و میش اوریال، کل، بز و آهو عنوان کرد و گفت: محیط‌بانان همچنین موظفند هرگونه مشاهده گونه‌های ارزشمند دیگر از جمله گرگ، خرس، گراز، پلنگ و حتی یوزپلنگ را ثبت و گزارش کنند.

وی سرشماری در هر منطقه به مدت دو روز و با مشارکت ۱۵ گروه دو تا سه نفره از محیط‌بانان مجرب و آموزش‌دیده انجام می‌شود و این گروه‌ها با بهره‌گیری از روش مشاهده مستقیم و ثبت میدانی، به آماربرداری دقیق از جمعیت پستانداران می‌پردازند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تأکید کرد: داده‌های حاصل از این سرشماری، مبنای مهمی برای ارزیابی برنامه‌های حفاظتی گذشته و تدوین استراتژی‌های آینده در حوزه مدیریت حیات‌وحش استان خواهد بود.

شکاریان گفت: این سرشماری در سطح گسترده‌ای از مناطق چهارگانه استان شامل سه پارک ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو و چهار منطقه حفاظت‌شده سالوک، ساریگل، قرخود، گلیل و سرانی به‌همراه پناهگاه حیات‌وحش میاندشت در شهرستان جاجرم انجام می‌شود.