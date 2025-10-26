پخش زنده
کاراته بانوان تویسرکان بیشترین تعداد مدال در بین تمامی ورزشهای شهرستان تویسرکان را از آن خود کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه عبدالمالکی، نائب رییس هیئت کاراته تویسرکان در همایش کاراته بانوان تویسرکان با حضور جمعی از ورزشکاران برتر در ردههای سنی مختلف، با اشاره به اینکه سال گذشته بانوان این شهرستان در ردههای ملی و استانی بیش از هزار نشان طلا کسب کردند، افزود: امسال ورزشکاران بانوی این شهرستان در مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکشین کاراته به میزبانی تویسرکان و مسابقات قهرمانی کشور سبک کنترلی به میزبانی همدان قهرمان شدند.
فرهاد رحیمی، مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان تویسرکان هم گفت: در دو سبک آزاد و کنترلی بیش ز ۷۵۰ ورزشکار آقا و خانم فعال هستند که بیش از ۷۵ درصد از کاراته کاهای شهرستان، بانوان هستند.
در شهرستان تویسرکان ۵ باشگاه در سه شهر و ۷ باشگاه هم در روستاها به اموزش بانوان در این ورزش می پردازند.
همایش کاراته بانوان تویسرکان در مجموعه شهید فرشید هرمزی با حضور جمعی از ورزشکاران برتر در ردههای سنی مختلف برگزار شد.