

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد مهدی قاسمی، رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از اعزام نهمین کاروان ترویجی، هدف از راه اندازی این کاروان را ترویج جدیدترین یافته‌های علمی و گسترش الگو‌های سازگار با شرایط اقلیمی در سراسر کشور خواند و گفت: تغییرات اقلیمی دیگر یک پدیده دور از ذهن نیست، بلکه واقعیتی است که بر تمامی ارکان تولید کشاورزی اثر گذاشته است.

وی گفت: تغییر در الگو‌های دما، شدت و پراکنش بارندگی و وقوع پدیده‌های جدی اقلیمی موجب شده است که بخش کشاورزی نیازمند بازنگری اساسی در مدیریت منابع و روش‌های تولید باشد.

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به تغییر محسوس در میانگین و پراکنش بارندگی‌ها تصریح کرد: اگر در گذشته داده‌های متوسط بارندگی مبنای تصمیم‌گیری برای کشت و مدیریت مزرعه بود، امروز این داده‌ها دیگر مانند گذشته نیست و شدت، مدت و پراکنش زمانی و مکانی بارش‌ها دگرگون شده و این امر هم بر رشد گیاه و هم بر کل زیست‌بوم کشاورزی از جمله آفات، حشرات و حیات جانوری تأثیر مستقیم دارد.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای دانش فنی و به‌روزسازی اطلاعات اقلیمی گفت: برای مقابله با پیامد‌های تغییر اقلیم، باید پایش و رصد مستمر شرایط جوی و اقلیمی انجام شود و داده‌های تحلیلی به‌روز در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا بتوانند تصمیمات صحیح و متناسب با شرایط جدید اتخاذ کنند.

قاسمی با بیان این که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بهره‌گیری از ظرفیت ۲۱ مؤسسه، پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی ملی و استانی، یافته‌های علمی مرتبط با تغییرات اقلیمی را به‌صورت کاربردی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد، گفت: در چارچوب برنامه ریزی ها، بیش از ۱۵۵۰ نفر از مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی کشور در دوره‌های آموزشی تخصصی شرکت کرده‌اند تا بتوانند آخرین یافته‌های علمی درباره تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر محصولات زراعی را به کشاورزان منتقل کنند.

وی اذعان داشت: این دوره‌ها زمینه‌ساز جریان‌سازی اجتماعی در حوزه سازگاری کشاورزی با تغییر اقلیم است.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی افزود: اجرای موفق این کاروان نتیجه همکاری گسترده میان دستگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی، کارشناسان استانی و بهره‌برداران است و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها و با حمایت نهاد‌هایی مانند صندوق بیمه کشاورزی، بتوانیم اثرات منفی تغییر اقلیم را بر تولید کاهش دهیم و مسیر پایداری کشاورزی کشور را هموار کنیم.