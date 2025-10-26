پخش زنده
سریال «رخنه» ، روایت خنثیسازی عملیات موساد و «اینجا سفارت نیست» روایتی از ۱۳ آبان از شبکه افق روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «رخنه» از یکشنبه ۴ آبان هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش شده و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.
این مجموعه ۳۰ قسمتی که با همکاری وزارت دفاع، سازمان حفاظت اطلاعات و صداو سیما ساخته شده است ، روایتگر ماجرایی پرتنش از خنثیسازی یکی از امنیتیترین عملیاتهای نفوذ و خرابکاری سرویس اطلاعاتی موساد در سازمان هوافضای وزارت دفاع است.
«رخنه» صرفاً به حوزه امنیتی محدود نمیشود و با ترکیب گونه های علمی و خانوادگی، فضای تازهای از هیجان، احساس و تعهد ملی را برای مخاطبان رقم میزند.
در این سریال فداکاریها و تلاشهای یک دانشمند ایرانی به تصویر کشیده میشود که در مسیر پژوهشهای فضایی و طراحی موشکهای ماهوارهبر، با تهدیدها و خطرهای دشمنان مواجه میشود.
در کنار داستان پرکشش این مجموعه، حضور بازیگران مطرحی، چون نادر فلاح، رامتین خداپناهی، امیرحسین صدیق، مریم کاویانی، نیلوفر شهیدی، حدیث نیکرو، سپیده خداوردی، ایوب آقاخانی، علیرضا مهران و علیرام نورایی بر جذابیتهای سریال افزوده است.
مجموعه مستند «اینجا سفارت نیست»
مجموعه مستند «اینجا سفارت نیست»، با موضوع بازخوانی تسخیر لانه جاسوسی برای اولین بار از زبان گروگانهای آمریکایی و دانشجویان پیرو خط امام هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از قاب شبکه افق سیما پخش میشود.
علاقه مندان میتوانند این مجموعه مستند را هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از قاب شبکه افق سیما به تماشا بنشینند.