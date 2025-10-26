به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «رخنه» از یکشنبه ۴ آبان هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش شده و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

سریال تلویزیونی «رخنه» به کارگردانی حمیدرضا الوافی و تهیه‌کنندگی مهدی شفیعی، از روز یکشنبه ۴ آبان هر شب ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه افق می‌رود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

این مجموعه ۳۰ قسمتی که با همکاری وزارت دفاع، سازمان حفاظت اطلاعات و صداو سیما ساخته شده است ، روایتگر ماجرایی پرتنش از خنثی‌سازی یکی از امنیتی‌ترین عملیات‌های نفوذ و خرابکاری سرویس اطلاعاتی موساد در سازمان هوافضای وزارت دفاع است.

«رخنه» صرفاً به حوزه امنیتی محدود نمی‌شود و با ترکیب گونه های علمی و خانوادگی، فضای تازه‌ای از هیجان، احساس و تعهد ملی را برای مخاطبان رقم می‌زند.

در این سریال فداکاری‌ها و تلاش‌های یک دانشمند ایرانی به تصویر کشیده می‌شود که در مسیر پژوهش‌های فضایی و طراحی موشک‌های ماهواره‌بر، با تهدید‌ها و خطر‌های دشمنان مواجه می‌شود.

در کنار داستان پرکشش این مجموعه، حضور بازیگران مطرحی، چون نادر فلاح، رامتین خداپناهی، امیرحسین صدیق، مریم کاویانی، نیلوفر شهیدی، حدیث نیکرو، سپیده خداوردی، ایوب آقاخانی، علیرضا مهران و علیرام نورایی بر جذابیت‌های سریال افزوده است.

مجموعه مستند «اینجا سفارت نیست»

مجموعه مستند «اینجا سفارت نیست» به کارگردانی مهدی نقویان و تهیه کنندگی محمد حشمتی‌منش، با موضوع بازخوانی تسخیر لانه جاسوسی برای اولین بار از زبان گروگان‌های آمریکایی و دانشجویان پیرو خط امام. مصاحبه با گروگان گرفته شده‌ها، پخش تصاویر آرشیوی که برای اولین بار پخش می‌شود و روایتی جذاب و متفاوت و بیان برخی زوایای پنهان ماجرای ۱۳ آبان از ویژگی‌های برجسته این اثر مستند است.

علاقه مندان می‌توانند این مجموعه مستند را هر شب ساعت ۲۲:۰۰ از قاب شبکه افق سیما به تماشا بنشینند.