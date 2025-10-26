به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در پی گشت و پایش مستمر موفق به شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف شدند که اقدام به شکار غیر مجاز یک رأس بز وحشی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی کرده بود.

امیررضا تونی افزود: در بازرسی از متخلف، ادوات مربوط به شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی با اشاره به نقش حیاتی محیط‌بانان در پاسداری از حیات‌وحش، گفت: مقابله با شکار غیرمجاز از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.