شکارچی متخلف در دام محیط بانان کرج
یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در پی گشت و پایش مستمر موفق به شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف شدند که اقدام به شکار غیر مجاز یک رأس بز وحشی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی کرده بود.
امیررضا تونی افزود: در بازرسی از متخلف، ادوات مربوط به شکار شامل سلاح و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی با اشاره به نقش حیاتی محیطبانان در پاسداری از حیاتوحش، گفت: مقابله با شکار غیرمجاز از اولویتهای اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.