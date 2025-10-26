به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: اگر کاربران اطلاعات بانکی خود شامل رمز دوم، تاریخ انقضا، شماره کارت و کد CVV۲ کارت‌های بانکی خود را در سایت‌ها، فرم‌ها و درگاه‌های ناشناس و یا مشکوک وارد کنند، می‌تواند منجر به سرقت از حساب بانکی و بروز خسارات جدی مالی شود.

وی افزود: مجرمان سایبری با راه اندازی صفحات تقلبی (فیشینگ) و ارسال پیامک‌ها یا لینک‌های گمراه کننده و فریب کاربران، اطلاعات بانکی آنها را دریافت و موجودی حساب‌ها را فوری برداشت می‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان از مردم خواست از ارسال یا وارد کردن رمز‌های دوم (پویا یا ایستا) و کد cvv۲ در فرم‌های ناشناس خودداری کنند، گفت: در صورت تردید در خصوص اصالت هر لینک یا درگاه پرداخت، از باز کردن آن خودداری و موضوع را از طریق بانک‌ها و یا پلیس فتا پیگیری کنند.