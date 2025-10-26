پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان از اجرای مجموعهای از طرحهای بهسازی و نوسازی تاسیسات تامین و نشتیابی شبکه توزیع و انشعابات آب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوالفضل رحیمی، مدیرعامل این شرکت با تشریح عملکرد ششماهه نخست سال گفت: در راستای افزایش بهرهوری منابع تأمین آب و پایداری تأمین شرب شهروندان، بهسازی ۴۵ حلقه چاه و همچنین ویدئومتری ۹۰ حلقه چاه در دستور کار شرکت قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: شستشوی ۲۱۴ کیلومتر خطوط انتقال آب شرب در شهرها و روستاهای استان در راستای افزایش کیفیت آب شرب مشترکین، رفع ۴۷۵۳ مورد اتفاقات شبکه توزیع و رفع ۳۰۷ مورد اتفاقات خطوط انتقال در راستای کاهش تلفات آب و افزایش پایداری خطوط انتقال از دیگر اقدامات صورت گرفته این شرکت در شش ماهه نخست سالجاری بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: تعویض و استانداردسازی ۸۷۰ رشته انشعاب آب مشترکین، تعویض و ۷۱۴۱ دستگاه کنتور خراب مشترکین و همچنین شناسایی ۲۶۰ رشته انشعاب غیرمجاز از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته است.
رحیمی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در راستای مدیریت هوشمند شبکه و کاهش پرت آب خاطرنشان کرد: در ششماهه نخست سال جاری، نشت یابی ۲۱ هزار و۲۰۹ رشته انشعابات مشترکین، نشت یابی ۴۲۷ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و همچنین شناسایی و مرئی سازی ۱۲۵ دستگاه شیرآلات مفقودی خطوط انتقال از دیگر فعالیتهای صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حوزه تأمین آب پایدار، تعویض و نصب ۱۷ دستگاه کنتور منابع تأمین، خرید و تعمیر ۷۵ دستگاه الکتروپمپ منابع تامین، و خریداری و نصب ۵۰ دستگاه الکتروپمپ شناور از دیگر اقدامات صورت گرفته این شرکت در این مدت بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان در بخش دیگری به اقدامات حوزه فاضلاب اشاره کرد و گفت: شستوشوی ۲۳۶ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب، بازرسی ۴۷۴۰ مورد منهول فاضلاب، همسطحسازی ۵۴ مورد دریچههای منهول فاضلاب، تعویض ۱۳۴ مورد دریچههای سرقتی و رفع گیر ۴۷۹ مورد شبکه و انشعابات فاضلاب از فعالیتهای انجام شده این شرکت در حوزه فاضلاب بوده است.