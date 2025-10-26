پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی و کاهش دمای حداکثر ۶ درجهای دمای هوای استان از امشب تا عصر فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: پس از چند روز هوای پایدار و آفتابی، با نفوذ سامانه بارشی از امشب، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق و کاهش ۳ تا ۶ درجهای دمای هوا تا عصر فردا در استان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته منجیل با دمای ۳۱ درجه و خنکترین منطقه دیلمان با دمای ۱۱ درجه ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۴ درصد است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر امروز با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریانوردی و صید مناسب و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۹۰ سانتی متر، نامناسب است.
محمد دادرس از خروج سامانه بارشی و بازگشت آفتاب پاییزی به گیلان از عصر فردا تا چهارشنبه خبر داد.