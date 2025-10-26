پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فلاورجان گفت: نقشه GIS اثار تاریخی شهرستان تهیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حافظ کریمیان گفت: با تلاش اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فلاورجان، برای نخستین بار نقشه GIS آثار تاریخی این شهرستان تهیه و تدوین شد. این نقشه شامل اطلاعات جامع و دقیقی از آثار ثبتشده شهرستان از سال ۱۳۱۰ تاکنون در فهرست آثار ملی کشور است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فلاورجان اداره داد: در این نقشه، همه اطلاعات پایه شامل تقسیمات کشوری، موقعیت جغرافیایی دقیق شهرها، روستاها، جادهها و مناطق طبیعی شاخص شهرستان لحاظ شده است.
کریمیان با تأکید بر اهمیت این نقشه، افزود: این نقشه میتواند مبنایی برای تهیه اطلسهای گردشگری، نقشههای راهنمای گردشگری و همچنین تعیین دقیق عرصه و حریم آثار تاریخی شهرستان قرار گیرد.
او حدنگاری عرصه و حریم آثار ثبت شده شهرستان را از دیگر مراحل تکمیلی این طرح عنوان کرد که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: در این طرح، محدوده شهرستان بهصورت رقومی سازی شده تعیین و مکان آثار تاریخی بهصورت دقیق بر اساس شیپفایلهای نقطهای، خطی و پلیگون و با لایهبندی بر اساس نوع اثر جانمایی شده است.
گفتنی است شهرستان فلاورجان با مساحت ۳۲۰ کیلومترمربع، دارای جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر، ۱۱ شهر و ۵۴ روستا است و تاکنون ۵۰۴ اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی شده است.