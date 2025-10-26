پخش زنده
شبکه نمایش سیما این هفته ۳ فیلم سینمایی بر ضد سیاستهای آمریکایی پخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «اسنودن» یکشنبه ۴ آبان و فیلم «سازمان آلوده» سه شنبه ۶ آبان ساعت ۱۷ و فیلم «دوازده سال بردگی» جمعه ۹ آبان ساعت ۱۱ روانه آنتن میشوند.
فیلم سینمایی «اسنودن» ساخته الیور استون که روایتگر داستان واقعی ادوارد اسنودن، افشاگر جنجالی برنامههای جاسوسی جهانی است، امروز یکشنبه ۴ آبان ساعت ۱۷ روانه آنتن میشود.
این فیلم با بازی جوزف گوردن-لویت در نقش ادوارد اسنودن، شایلن وودلی، ملیسا لئو، زا چای کوئینتو و نیکلاس کیج، داستان زندگی ادوارد جوزف اسنودن را به تصویر میکشد.
اسنودن که کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی بوده، با افشاگریهای خود پرده از عملیات گسترده جاسوسی و نظارت جهانی برداشت.
بر اساس مدارک ارائه شده توسط اسنودن، برنامههای جاسوسی گستردهای که شامل شنود مکالمات تلفنی، ایمیلها، فعالیتهای اینترنتی و جستوجوها میشود، توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و بدون رعایت مرزهای سیاسی در سراسر جهان اجرا شده است.
این فیلم به شکلی دقیق و جذاب، زندگی پیچیده یکی از مهمترین افشاگران عصر مدرن را به تصویر میکشد و مخاطبان را با چالشهای اخلاقی و سیاسی پیرامون حریم خصوصی در دنیای امروز آشنا میکند.
فیلم سینمایی «سازمان آلوده»
این فیلم سینمایی ساخته ریچارد دانر سه شنبه ۶ آبان ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جری فلچر راننده تاکسی است که اطلاعات زیادی در رابطه با دولت آمریکا دارد.
وی بهدفعات وارد دفتر کار آلیس سانتر، وکیل دادگستری، میشود تا با او صحبت کند. پدر آلیس که قاضی بوده چندی پیش توسط عدهای ناشناس به قتل رسیده و پروندهاش نیز مختومه اعلام شده و کاری از آلیس ساخته نیست.
جری توسط عوامل مردی به نام جونس دستگیر میشود و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میگیرد. او با زخمی کردن جونس موفق به فرار میشود. ولی دوباره دستگیر شده و ...
در «سازمان آلوده» که محصول ۱۹۹۷ آمریکاست، بازیگران مطرحی، چون مل گیبسون، جولیا رابرتز و پاتریک استیوارت ایفای نقش میکنند.
فیلم سینمایی «۱۲ سال بردگی»
این فیلم سینمایی به کارگردانی استیو مک کوئین، جمعه ۹ آبان ماه ساعت ۱۱ پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: سالومون نورثاپ یک سیاهپوست آزاد است که با همسر و فرزندانش در ساراتوگای نیویورک زندگی میکند.
او با نواختن ویولن امرار معاش میکند. یک شب توسط چند نفر اراذل و اوباش مسموم شده و به عنوان برده فروخته میشود. به هوش که میآید، خود را در زنجیر میبیند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان چویتل اجیوفور، مایکل فاسبندر، بندیکت کامبربچ، پل دانو، پل جیاماتی، لوپیتا نیونگو، سارا پلسون، برد پیت و الفری وودارد را نام برد.