به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسمی با حضور دکتر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان عمومی و انقلاب استان، فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان شهرستان، عملیات احداث ساختمان جدید دادگستری این شهر آغاز شد.

ساختمان جدید دادگستری شهرستان پیرانشهر در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و در سه طبقه، با توجه به نیاز‌های این شهرستان و با هدف ارتقای سطح خدمات قضایی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان در محوطه ساختمان فعلی دادگستری احداث خواهد شد.