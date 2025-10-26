به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: با پایان یافتن مرحله مقدماتی مسابقات قران کریم کشور که به میزبانی استان کردستان در حال برگزاری است، دو بانوی خوزستانی نزیهه جنامی و زینب خزعلی زاده از شهرستان‌های خرمشهر و شوش به مرحله نهایی راه یافتند.

جلیل صرخه افزود: این دو بانوی قاری استان خوزستان در مرحله نهایی بالای ۱۸ سال رشته قرائت تحقیق با دیگر شرکت کنندگان در این مرحله به رقابت خواهند پرداخت.

چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران تا پنجم آبان ماه در شهرستان سنندج استان کردستان ادامه دارد.