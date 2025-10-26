پخش زنده
فرمانده انتظامی شفت گفت: ۸ تن خاک معدنی بدون مجوز در بازرسی از یک کامیون در این شهرستان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سهراب صفری گفت: ماموران پاسگاه انتظامی شالما شفت هنگام گشتزنی، یک کامیون حامل خاک را متوقف و ۸ تن خاک معدنی را که به صورت غیرمجاز برداشت شده بود کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شفت از معرفی راننده ۳۸ ساله این خودروی باری به مرجع قضایی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش شن و ماسه کشف شده را بیش از ۴۰ میلیون ریال برآورد کردند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، موضوع را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.