به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سهراب صفری گفت: ماموران پاسگاه انتظامی شالما شفت هنگام گشت‌زنی، یک کامیون حامل خاک را متوقف و ۸ تن خاک معدنی را که به صورت غیرمجاز برداشت شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت از معرفی راننده ۳۸ ساله این خودروی باری به مرجع قضایی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش شن و ماسه کشف شده را بیش از ۴۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، موضوع را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.