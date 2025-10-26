پخش زنده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: مصرف ناآگاهانه و خودسرانه بسیاری از گیاهان دارویی می تواند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور با اشاره به افزایش گرایش مردم به مصرف داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در سالهای اخیر مصرف، اظهار داشت: ناآگاهانه و خودسرانه بسیاری از گیاهان دارویی میتواند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند.
وی افزود: گیاهان تزئینی مانند دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه منازل و آپارتمانهای مسکونی کاشته و نگهداری میشوند نیز میتوانند در صورت مصرف تماس دست به گیاه و یا اشتباهی بلعیده شدن توسط کودک یا حیوان خانگی میتواند مسمومیت ایجاد کند.
دکتر سلمان پور ادامه داد: برخی از گیاهان مانند شوکران، خرزهره، تاتوره، گل انگشتانه و کرچک قادر به ایجاد مسمومیتهای شدید و حتی کُشنده در انسان و حیوان هستند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان کرد: بروز مسمومیتهای گیاهی در کشاورزان، باغداران، شکارچیان و کارگران مزارع و گلخانهها به علت تماس بیشتر با انواع گیاهان سمی شیوع بیشتری دارد.
وی گفت: مسمومیت با گیاهان در بسیاری از موارد از نظر شدت نوع خفیف یا متوسط بوده، به طوری که با درمان اولیه علایم و نشانههای مسمومیت کاهش یافته و برطرف میشود.
دکتر سلمان پور افزود: گیاهان در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یکی از علل مهم بروز مسمومیتها به خصوص در کودکان زیر ۵ سال است. کنجکاوی کودکان و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخشهای مختلف یک گیاه سمی مثل میوه، دانه و برگ از عوامل مسمومیت در کودکان میباشد.
معاون غذا و دارو در پایان اقدامات اولیه برای فرد مسموم را یادآور شد و گفت: در صورت بروز مسمومیت باید با مرکز اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت و بدون أتلاف وقت فرد مسموم به بیمارستان منتقل شود.