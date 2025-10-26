پخش زنده
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت روابط مالی و بانکی ایران و چین گفت: همکاریهای بانکی با چین و سایر کشورهای منطقه با وجود تحریمها و مکانیزم ماشه بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، درباره وضعیت روابط بانکی و مالی ایران با چین گفت: چین یکی از مهمترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران است و بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور از محل فروش نفت، فرآوردههای نفتی و کالاها از طریق همکاری با این کشور تأمین میشود.
وی افزود: قرارداد ۲۵ ساله همکاریهای جامع میان ایران و چین میتواند چارچوب محکمی برای توسعه روابط اقتصادی و بانکی دو کشور ایجاد کند. شبکه بانکی ایران از این قرارداد استقبال کرده و همکاریهای بانکی در چارچوب این تفاهمنامه در حال انجام است.
پرویزیان درباره تأثیر تحریمها و مکانیزم ماشه بر روابط بانکی ایران و سایر کشورها گفت: در حوزه بانکی و پولی طی سالهای اخیر هیچ گشایشی خاصی صورت نگرفته بود و بانکهای کشور با وجود محدودیتها، تجارت خارجی را با استفاده از روشهای جایگزین همچون کارگزاران خارجی، صرافیها و ادامه دادهاند؛ بنابراین بازگشت تحریمها در قالب مکانیزم ماشه عملاً تغییر محسوسی در شرایط بانکی ایران ایجاد نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: کشور ما در طول سالهای اخیر با شدیدترین تحریمهای تاریخ بشر روبهرو بوده است، اما تجربه بانکها در مدیریت شرایط باعث شده جریان تجارت خارجی کشور حفظ شود. انتظار میرود با تکیه بر همین تجربه، فعالیتها با هزینه کمتری انجام گیرد و فشار کمتری بر معیشت مردم وارد شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش هزینههای مبادله ارزی مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر میگذارد، گفت: بانکها به دلیل وظایف مرتبط با نگهداری، نقلوانتقال و مدیریت ارز، نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از تحریم دارند و استمرار فعالیت آنها برای اقتصاد کشور حیاتی است.
پرویزیان با اشاره به توسعه همکاریهای منطقهای افزود: راهکار اصلی ایران برای مقابله با تحریمهای یکجانبه، گسترش همکاری با کشورهای منطقه و همسایه از جمله چین و روسیه است. وی گفت: روابط مالی و بانکی ایران با این کشورها در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته و هیچ نشانهای از عقبنشینی یا ایجاد خلل در این روابط دیده نمیشود.
وی از عضویت ایران در بانک توسعهای چین و استقبال از ابزارهای مالی نوین خبر داد و افزود: چنین سازوکارهایی میتواند نقش مهمی در کاهش آثار تحریمهای ظالمانه و یکجانبه داشته باشد.
پرویزیان در پایان گفت: با اعلام رسمی ایران، چین و روسیه مبنی بر پایان محدودیتهای مربوط به قطعنامههای شورای امنیت از ۲۶ مهرماه، روابط مالی و بانکی دو کشور در مسیر جدیدی از توسعه قرار گرفته و توافقات گذشته همچنان برقرار است. وی اطمینان داد که هیچ نگرانی در زمینه تأثیر مکانیزم ماشه بر روابط بانکی ایران و چین وجود ندارد.