به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا از ۱۰ تا ۱۷ آبان به میزبانی شهر امان در کشور اردن برگزار شود.

کنفدراسیون والیبال آسیا اعلام کرد، تیم‌های عربستان سعودی و لبنان از حضور در رقابت‌های قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا در کشور اردن انصراف دادند و نتایج دیدار‌های این تیم‌ها باخت فنی محسوب خواهد شد.

گروه بندی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا ۲۰۲۵ به قرار زیر است:

گروه اول: اردن، ازبکستان، لبنان (انصراف) و هنگ‌کنگ

گروه دوم: ژاپن، ایران، عربستان سعودی (انصراف) و فیلیپین

گروه سوم: چین، قزاقستان، قطر و کره جنوبی

گروه چهارم: چین‌تایپه، تایلند، استرالیا و هند

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال، تیم‌های اول تا چهارم مسابقات قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا ۲۰۲۵ سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ دریافت می‌کنند.

البته این تعداد سهمیه به اضافه چین قهرمان دوره قبل کمتر از ۱۷ سال دختر جهان است تا در مجموع پنج سهمیه در قهرمانی جهان کمتر از ۱۷ سال دختر ۲۰۲۶ که در شیلی برگزار می‌شود، برای قاره آسیا منظور شود.