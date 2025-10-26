سخنگوی فراجا گفت: پرستاران با ایمان، دانش و عشق، آرام‌بخش بیماران و امیدبخش جامعه‌اید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سعید منتظرالمهدی ضمن تشکر از پراستاران کشور گفت: ولادت حضرت زینب (س)، روز فرخنده پرستار را به پرستاران سخت‌کوش، صبور و مهرورز کشورمان تبریک و تهنیت می‌گویم و فرصت را مغتنم می‌شمارم تا چند کلامی در شأن و منزلت این قشر گرانقدر و ایثارگر بیان کنم.

وی افزود: به باور من، شغل پرستاری ترکیبی است مبارک از ایمان و اشتیاق، دانش و آرامش، تعهد و تفقد، اخلاق و اخلاص، امید و اعتماد، متانت و وجانت و بواسطه این خصایص فضیلت‌رمندانه است که پرستاران عزیز کشورمان سختی‌ها را بر خود هموار می‌کنند تا بیماران را آرامش بخشند، شب‌ها را بیدار می‌مانند تا از جسم و جان بیماران مراقبت کنند و بی‌وقفه می‌کوشند تا سلامت را ارزانی طالبان درمان کنند.

سخنگوی فراجا با تأکید بر نقش بی‌بدیل پرستاران در فرآیند درمان و بهبود بیماران ادامه داد: هیچ صاحب‌انصافی منکر سهم شگرف پرستاران در سلامت جامعه نیست. آنان با رفتار آگاهانه و کلام مهربان، نه تنها بیماران را شفا می‌بخشند بلکه دل خانواده‌هایشان را نیز آرام می‌کنند. از این‌رو در قلب مردم جای دارند و در هر محفل و انجمنی مورد قدردانی و احترام‌اند.

سردار منتظرالمهدی در ادامه اظهار داشت: پرستاری شغلی است دشوار، حساس و ظریف که تنها از عهده عاشقان خدمت به مردم برمی‌آید. عشق به شفا و یاری انسان‌ها، رنج این حرفه را لذت‌بخش و غرورآفرین می‌کند. بیشتر پرستاران کشورمان از سر شور خدمت و عشق به همنوع این مسیر را برگزیده‌اند و در برابر سختی‌هایش خم به ابرو نمی‌آورند.

وی در پایان خطاب به پرستاران گفت: پرستاران عزیز! شغل شما خاص و شریف است و پوشیدن این کسوت، شایستگی و سعادت بزرگی می‌طلبد. به شغل خود مباهات کنید؛ چراکه شما مایه مباهات همه ما هستید.