به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی، کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی درباره پیش‌بینی وضعیت جوی هوا گفت: به دلیل پایداری نسبی جو وضعیت هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.همچنین مطابق خروجی فعلی تا حداقل 10 روز آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.از نظر دمایی بررسی طی 5 روز آینده نوسان خاص نخواهیم داشت و روند فصلی خود را دنبال خواهد کرد.