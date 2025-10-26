به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ارزیابی نهایی ایده‌های اجرایی (پیچینگ) اولین فراخوان باشگاه تئاتر و هنر‌های اجرایی سوره، با عنوان «وطن» پس از بررسی نهایی داوران اعلام شد.

جلسه ارزیابی و جمع بندی دفاع از تولید و اجرای ۱۵ اثر راه یافته به مرحله پیچینگ فراخوان «وطن»، با حضور داوران این بخش؛ سیدامین باطنی، محمدمهدی بهداروند، کوروش سلیمانی، سجاد صفارهرندی، فارس باقری، خیراله تقیانی‌پور، خیام وقارکاشانی، وحید نمازی، متین محجوب در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد و آثار زیر به اتفاق آرا و منطبق با شرایط اعلامی، برای تولید به باشگاه تئاتر سوره معرفی شدند.

نمایش‌های صحنه‌ای:

«تن در تن» تهران به نویسندگی و کارگردانی علی پیمان دوست از استان تهران

«سوادنامه موی سیاه» به نویسندگی و کارگردانی مریم منصوری از استان تهران

«نفس بریده» به نویسندگی و کارگردانی شهرام سلطانی از استان مرکزی

«سربازخانه» به نویسندگی و کارگردانی جواد ایزد دوست از استان اصفهان

«خط مقدم» به نویسندگی و کارگردانی حسین عبداللهی از استان اصفهان

نمایش‌های خارج از صحنه:

«ژن کلاسیکو» به نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی از استان سیستان و بلوچستان (تئاتر خیابانی)

«امتحان» به نویسندگی عطیه علی همتی و حسین قاسمی هنر و به کارگردانی حسین قاسمی هنر از استان تهران (دیگرگونه‌های اجرایی)