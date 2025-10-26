پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برای شتاب بخشی به اجرای این طرح و تکمیل واحد های مسکونی به موازات بانکها سهم آورده را تامین کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روحالله عمادی در نشست شورای مسکن دزفول که با حضور عباس پاپی زاده نماینده مردم شریف دزفول در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بیان کرد: تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت از اولویتهای کاری ماست که با بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود سعی داریم تعهدات خود را در این راستا انجام دهیم.
وی درخصوص اجرای طرح نهضت مسکن ملی دزفول افزود: طرح ۷۶۴ واحدی مهرشهر در مراحل پایانی است و قرار است با کمک شهرداری آسفالت و تحویل واحدها انجام شود.
عمادی رفع مشکل اخذ تسهیلات برای بقیه واحدها را یادآور شد و اظهار داشت: بانکهای عامل مسکن، ملی و تجارت جهش خوبی در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان نسبت به نشست قبل داشتند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان میگوید: قرار است نشستی با حضور فرماندار و کارگزار راه و شهرسازی با ۲ بانک دیگر که وضعیت خوبی نداشتند، برگزار شود و با انعقاد یک قرارداد، شاهد رشد قابل قبولی در این حوزه باشیم.
وی تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی و مالی نهضت ملی مسکن در دزفول خوب است؛ تقاضا میشود متقاضیان نیز به موازات بانکها سهم آورده را تامین کنند.
عمادی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن رصد میشود، ادامه داد: سیاست دولت به سمت گروههای ساخت است؛ زمین تحویل داده میشود و متقاضیان خودشان با سازنده قرارداد میبندند.
وی گفت: طبق قانون بالادستی، اگر طی ۶ ماه پروانه ساختمانی و ظرف ۱۸ ماه عملیات ساختمانی توسط متقاضی انجام نشود زمین از آنها مسترد و به متقاضی واجد شرایط واگذار خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان دزفول را یکی از قطبهای اصلی طرح نهضت ملی مسکن دانست و افزود: ادارات خدمات رسان نیز خدمات لازم را ارایه کردهاند؛ مجموعه راه و شهرسازی نیز با برنامه ریزی انجام شده گرهها را شناسایی و روند رو به رشدی برای رفع آنها طی کرده است.