شاخص کل بازار سرمایه در روز معاملاتی یکشنبه ۴ آبان با افزایش ۲۴ هزار و ۱۳۷ واحدی معادل ۰.۷۴ درصد بازدهی مثبت به عدد ۳.۰۸۴.۲۴۳ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن ۶ هزار و ۸۶۹ واحد معادل ۰.۱۳ درصد رشد کرد و در کانال ۹۰۷ هزار و ۷۰۴ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات سهام و صندوق‌های سهامی در پایان امروز به ۱۱ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات بیش از ۷۲ درصد نماد‌ها (۵۷۱ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین پول حقیقی به محصولات شیمیایی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.