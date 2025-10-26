فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از شناسایی و دستگیری ۳ سارق با ۹ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: با توجه به فصل برداشت مرکبات به جهت پیشگیری سرقت از باغات سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ میاندورود با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی ۳ نفر، یک مرد و زن به عنوان متهمان در خصوص سرقت و مالخر سرقت مرکبات را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود، تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده تاکنون به ۹ فقره سرقت از باغات اعتراف کردند.