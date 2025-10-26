پخش زنده
امروز: -
کلنگ احداث ساختمان جدید دادگستری سردشت در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور عتباتی رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی، حسین مجیدی دادستان مرکز استان، ریباز میرزایی فرماندار سردشت و جمعی از مسئولان عملیات احداث ساختمان جدید دادگستری شهرستان سردشت در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع آغاز شد.
در این آیین، رئیسکل دادگستری استان ضمن قدردانی از همکاری مسئولان در فراهمسازی زمین و زیرساختهای این طرح، گفت:ایجاد فضای مناسب و در شأن مردم سردشت، گامی مؤثر در ارائه خدمات قضایی مطلوب و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت است.
وی افزود: احداث این مجموعه در کنار توسعه فناوریهای نوین قضایی، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی و رضایتمندی عمومی خواهد شد.