به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،شهردار آباده گفت: به پاس تقدیر از زحمات شبانه روزی پرستاران، میدان پرستار به مساحت ۲ هزار و ۲۴۰ مترمربع در ضلع جنوبی بیمارستان این شهرستان افتتاح شد.

مهدی شاکر افزود: در مراسمی از پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان با اهدای شاخه گل تقدیر شد.

در این مراسم گروه سرود کریم اهل بیت آباده به اجرای ۲ سرود با موضوع حضرت زینب (س) پرداختند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.