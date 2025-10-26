اداره کل هواشناسی استان زنجان: پیش بینی می شود،سرعت وزش باد بویژه در مناطق بادگیر و ارتفاعات استان به آستانه نسبتا شدید هم برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان زنجان، هوای استان، بعد از ظهر امروز با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهدبود.

برابر آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان امروز در اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری است که در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

براین اساس انتظار می‌رود که سرعت وزش باد بویژه در مناطق بادگیر و ارتفاعات استان به آستانه نسبتا شدید نیز برسد.

از فردا تا چهارشنبه شرایط جوی پایدارتر و آسمان استان در اغلب مناطق صاف خواهد بود.