اداره کل هواشناسی استان زنجان: پیش بینی می شود،سرعت وزش باد بویژه در مناطق بادگیر و ارتفاعات استان به آستانه نسبتا شدید هم برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان زنجان، هوای استان، بعد از ظهر امروز با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهدبود.
برابر آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان امروز در اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری است که در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.
براین اساس انتظار میرود که سرعت وزش باد بویژه در مناطق بادگیر و ارتفاعات استان به آستانه نسبتا شدید نیز برسد.
از فردا تا چهارشنبه شرایط جوی پایدارتر و آسمان استان در اغلب مناطق صاف خواهد بود.