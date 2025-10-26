پخش زنده
امروز: -
۹۰ هزار تن کود یارانهای برای کشت پاییزه در خراسان رضوی تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی گفت: هیچ بحران یا کمبودی در تامین نهادههای مورد نیاز کشت پاییزه در استان نداریم و کشاورزان میتوانند با اطمینان کامل فعالیتهای زراعی خود را ادامه دهند.
حسین عطایی سلامی افزود: کود تامین شده برای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصدافزایش دارد که نشاندهنده انسجام سازمانی و برنامهریزی دقیق در حوزه تامین نهادههای کشاورزی است.
وی گفت: با وجود محدودیتهای ریالی، ارزی و کاهش عرضه برخی شرکتهای پتروشیمی با هماهنگی کامل ستاد مرکزی و مدیریت بهینه انبارها تا امروز هیچ موردی از کمبود یا بحران کود در استان گزارش نشده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی گفت: تا این لحظه بیش از ۷۲ درصد از سهمیه سالانه کود استان تامین و ذخیرهسازی مناسب در انبارهای شهرستانها انجام شده است.
وی بیان کرد: کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در مناطق خود سهمیه مورد نیاز را در موعد مقرر دریافت کنند .
مدیر خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استفاده از کودهای شیمیایی در شرایط بحران آب گفت: در شرایط اقلیمی کنونی استفاده اصولی و متعادل از کودهای ازته، فسفاته و پتاسه میتواند نقش تعیینکنندهای در رشد ریشه، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای خشکی و ارتقای بهرهوری آب ایفا کند؛ کود مناسب نهتنها موجب افزایش عملکرد محصولات میشود بلکه کیفیت خاک را نیز در بلندمدت حفظ میکند.
وی درباره آخرین نرخ مصوب انواع کود گفت: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره (ازته) برای کشاورزان در شبکه رسمی توزیع ۶ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۹۵۰ ریال است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی افزود: همچنین قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود سوپرفسفات تریپل ۹ میلیون و ۲۹۵ هزار ریال، کود سوپرفسفات ساده سه میلیون و ۹۷۱ هزار و ۵۰۰ ریال، کود سولفات پتاسیم ۱۰ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۵۰۰ ریال و کود کلرور پتاسیم نیز ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال برای هر کیسه ۵۰ کیلویی تعیین شده است.
وی اظهار کرد: همه این قیمتها مصوب است و از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به کشاورزان عرضه میشود. هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخهای اعلامی تخلف محسوب میشود و برخورد قانونی با عاملان آن انجام خواهد شد.
عطایی سلامی با تاکید بر نقش نظارت مردمی در کنترل بازار نهادهها اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی از کشاورزان استان انتظار دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فروش، افزایش قیمت یا کمفروشی کودهای یارانهای مراتب را از طریق سامانه ۱۵۵۹ اعلام کنند.