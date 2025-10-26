



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،اجرای طرح ملی همیار گاز در فارس آغاز شد . طرحی که با ارائه بازی‌های تعاملی و محتوا‌های چند رسانه‌ای شرکت گاز بر بستر اینترنت ،دانش آموزان پایه چهارم تا ششم ابتدایی را با آموزه‌های فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف و نکات ایمنی گاز آشنا و به عنوان سفیران حوزه انرژی معرفی می‌کند.

به گفته قهرمانی ، مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان دانش آموزان با مراجعه به پایگاه اینترنتی مهیار گاز می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند و هرماه به تعداد ۱۰۰ نفر از سفیران انرژی جوایزی اهدا می‌شود.

محمد رضا زارعیان ، مدیر عامل شرکت گاز استان فارس هم گفت : این طرح سال گذشته با عنوان پویش هوادار انرژی با عضویت ۱۰ هزار و ۸۰۰ دانش آموز اجرا شد که در دی و بهمن ماه ، ۴۳ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز در بخش خانگی را به دنبال داشت.