گردهمایی خواهران شهدا از ۴۷ شهرستان کشور در مشهد
دهمین گردهمایی خواهران شهدا با حضور ۴۰۰ نفر از خانواده های شهدا از ۴۷ شهرستان کشور در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مسئول کانون خواهران شهدای جهان اسلام گفت: این اجتماع معنوی با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت در جوار بارگاه منور رضوی امروز آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد.
محرابی افزود: شرکتکنندگان در این برنامه معنوی، به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) پیادهروی جمعی میکنند و در مسابقه روایتگری خاطرات شهدا حضور مییابند.
وی ادامه داد: در پایان این محفل، سه نفر از خواهران شهدا که روایتهای برتر را ارائه کنند، به عنوان بهترین راویان شهدا انتخاب و تجلیل خواهند شد.
محرابی افزود: از جمله حاضران این گردهمایی، خواهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و خواهر شهید سیدعباس موسوی از حزبالله لبنان هستند.
به گفته او، این گردهمایی نمادی از همدلی و حضور فعال زنان مقاوم ایران و جهان اسلام در پایتخت معنوی کشور است.