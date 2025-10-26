به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول کانون خواهران شهدای جهان اسلام گفت: این اجتماع معنوی با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت در جوار بارگاه منور رضوی امروز آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد.

محرابی افزود: شرکت‌کنندگان در این برنامه معنوی، به سمت حرم مطهر امام رضا (ع) پیاده‌روی جمعی میکنند و در مسابقه روایتگری خاطرات شهدا حضور می‌یابند.

وی ادامه داد: در پایان این محفل، سه نفر از خواهران شهدا که روایت‌های برتر را ارائه کنند، به عنوان بهترین راویان شهدا انتخاب و تجلیل خواهند شد.

محرابی افزود: از جمله حاضران این گردهمایی، خواهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و خواهر شهید سیدعباس موسوی از حزب‌الله لبنان هستند.

به گفته او، این گردهمایی نمادی از همدلی و حضور فعال زنان مقاوم ایران و جهان اسلام در پایتخت معنوی کشور است.