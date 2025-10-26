واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان میبد، یک واحد عطاری و یک مطب غیرمجاز را مهر و موم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد: بر اساس اعلام واحد نظارت، این فرد بدون داشتن مجوز و صلاحیت لازم، اقدام به ویزیت بیماران، انجام طب سوزنی و فروش دارو‌های غیرمجاز در این دو مکان کرده بود.

این اقدام در راستای حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از فعالیت مراکز فاقد مجوز پزشکی و عرضه دارو‌های غیرمجاز صورت گرفته است.

شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد ضمن قدردانی از همکاری مردم در گزارش تخلفات، تأکید می‌کند که هرگونه فعالیت درمانی، تجویز دارو و خدمات مرتبط با طب سنتی و سوزنی تنها باید توسط افراد دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.