استاندار البرز گفت: ما باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای مبارزه با قاچاق استفاده کنیم و صفر تا صد کار را به آنها واگذار کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، عبدالهی در کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: هرجا که با موضوع چند نرخی مواجه باشیم بازار سیاه شکل می‌گیرد. امروز در حوزه دارو، بازار غذایی و هر حوزه‌ای که با محدودیت مواجه است با بازار سیاه مواجهیم.

مجتبی عبداللهی گفت: درباره نرخ سوخت هم بازار سیاه بزرگی در کشور ایجاد شده است، زیرا نرخ‌های بازار ایران با کشور‌های همسایه خیلی متفاوت است و دست افراد سودجو هم برای تخلف باز مانده است امروز در زمینه نهاده‌های دامی هم با مشکل مواجهیم و دامداران به دلیل کمبود به بازار آزاد روی آورده‌اند و هزینه‌های تولید بالا رفته است.

استاندار البرز گفت: درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور دیدگاه حمایتی است در صورتی که بیشتر موارد دیدگاه آن مقابله ایست در صورتی که باید در این ستاد به نحوه کمک و حمایت فکر کنیم نه مقابله.

عبدالهی تصریح کرد: ما باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای این موضوع مهم یعنی مبارزه با قاچاق استفاده کنیم و صفر تا صد کار را به آنها واگذار کنیم.

او افزود در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت باید بر پالایش و پخش‌ها نیز نظارت بیشتری صورت گیرد، زیرا امروز تولید کننده دنبال قاچاق هزار لیتر سوخت گازوئیل تخصیص داده شده نیست.

به گفته استاندار البرز انتظار این است که ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنار مبارزه با مبادی خطاکار پیشنهادات و حمایت‌های خود را نیز از صنعت ارائه دهد.