تابستانی آرام برای مسافرین در آبهای ساحلی جویبار رقم خورد
فرماندار جویبار: ناجیان غریق در بهار و تابستان امسال ۴۷ نفر را از غرق شدن در دریا نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، محمد مدانلو فرماندارجویبار، با بیان اینکه نوار آبهای ساحلی دریا در جویبار از ۱۸ کیلومتر به ۲۱ کیلومتر افزایش یافته است گفت:
تابستان امسال با تلاش بیوقفه ناجیان غریق و هلال احمر و عوامل امدادی و نجاتی در دو طرح سالم سازی دریا در چپکرود ولاریم در ۲۱ کیلومتر نوار آبهای ساحلی این شهرستان، ساحلی امن برای مسافرین رقم خورد و با افتخار اعلام میکنم این شهرستان حتی یک غریق هم نداشت.
فرماندار شهرستان جویباربا اشاره به اینکه ناجیان غریق در بهار و تابستان امسال ۴۷ نفر را از غرق شدن در دریا نجات دادند خاطرنشان کرد:
۴۴ نقطه از نوار ساحلی در این شهرستان نقاط پرخطر معرفی شده بود، اما با استقرار ۸۸ ناجی در کل نوار ساحلی در این شهرستان از جان مسافرین که از دریا برای شنا استفاده میکردند محافظت شده است.
وی افزود: بالغ بر ۵۰ هزار مسافر در تابستان امسال از خدمات در ساحل جویبار بهرهمند شدند.