مدیر مخابرات منطقه خوزستان از توسعه ارتباطات سیار و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطات مخابراتی در شوشتر با نصب و راهاندازی دکل مخابراتی جدید و سایت پرسرعت در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: در راستای توسعه ارتباطات سیار و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطات مخابراتی، دکل مخابراتی و سایت پر سرعت جدید همراه اول با فناوری ۲ G، ۳ G و ۴ G در شهرستان شوشتر نصب و راهاندازی شد.
وی افزود: این طرح که در قالب فاز ۹ طرح توسعه و با پیگیری و تلاش کارشناسان فنی حوزه معاونت سیار مخابرات منطقه خوزستان اجرا شده است، با هدف افزایش پوشش شبکه، رفع نقاط کور، تقویت سیگنال در مناطق اطراف محل نصب و بهبود کیفیت ارتباطات صوتی و اینترنت همراه به اجرا درآمد و وارد مدار شبکه گسترده همراه اول قرار گرفت.
فلاح زاده بیان کرد: با اجرای این طرح، مشترکان تلفن همراه در مناطق تحت پوشش و مناطق اطراف محل نصب این سایت همراه اول جدید، از کیفیت ارتباط بهتر، سرعت بالاتر اینترنت و پایداری بیشتر شبکه برخوردار شدند.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان ضمن قدردانی از تلاشهای کارشناسان فنی و تیم اجرایی این پروژه و با بیان اینکه توسعه و گسترش پوشش شبکهای در شهرستانها از اولویتهای مخابرات منطقه است، اظهار داشت: با نصب و راهاندازی این سایت پرسرعت جدید در شهرستان شوشتر، بخشی ازمشکلات ارتباطی شبکه همراه در مناطق مختلف شهرستان شوشتر رفع و زمینه بهرهمندی شهروندان از خدمات ارتباطی پایدار و پرسرعت فراهم آمده است.
وی تصریح کرد: توسعه شبکه و گسترش پوشش شبکهای در شهرستانها و روستاهای خوزستان از اولویتهای اصلی مخابرات منطقه است.
گفتنی است؛ مخابرات خوزستان در راستای تحقق اهداف کلان خود در منطقه، برنامهریزیهای گستردهای برای توسعه ارتباطات پایدار و ارتقای فناوری در سراسر استان را در دست اجرا دارد.