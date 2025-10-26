مرمت ساباطهای بافت تاریخی اردکان
ساباطهای بافت تاریخی اردکان به صورت مشارکتی مرمت و ساماندهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی گردشگری وصنایعدستی استان یزد اعلام کرد: پایش سلامت و کیفیت ساباطها و بافت تاریخی اردکان، زمینهساز انعقاد تفاهمنامهای میان پایگاه میراثفرهنگی و شهرداری اردکان شد.
این تفاهمنامه با موافقت مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد و با هدف ایمنسازی، ساماندهی و رفع آسیبها و عوارض معابر مسقف در بافت تاریخی اردکان تنظیم شد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، عملیات مرمت در بازه زمانی ششماهه اجرا خواهد شد. در این برنامه اقدام مشترک، پایگاه میراثفرهنگی؛ پایش، نظارت و تأمین مصالح را بر عهده دارد و شهرداری اردکان نیز با بهکارگیری نیرو و پشتیبانیهای اجرایی، فرایند اجرای پروژه را همراهی میکند.
عملیات اجرایی شامل مرمت ساباطها، تعمیر ناودان بام و بدنه، بدنه سازی گذر منتهی به ساباط و … است که هماکنون اقدامات در محلات تاریخی «بازار نو» و «تیران» و «علی بیک» آغاز شده و ادامه دارد.
این اقدام گامی مهم در راستای حفاظت و ارتقای ایمنی معابر ارزشمند بافت تاریخی اردکان به شمار میرود.