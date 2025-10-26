پخش زنده
کتاب «ریحانه سادات» که به زندگی نوجوان شهید، ریحانه سادات ازمکی پرداخته در دربیرستان فرزانگان رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ناهید رحیمی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان، در مراسم رونمایی از کتاب «ریحانه سادات» گفت: پیش از شروع نوشتن، مدت زیادی دربارهی ریحانه مطالعه کردم. هرچه بیشتر میخواندم، بیشتر به این نتیجه میرسیدم که او واقعاً یک قهرمان با فهمی عمیقتر از سن و سال هایش است.
خانم رحیمی گفت: ریحانه اهل مطالعه و تفکر بود و نسبت به همسنوسالانش درک عمیقی از مسائل داشت. در کانال شخصیاش مطالبی منتشر میکرد که برای یک دختر چهاردهساله معمول نیست. همین ویژگیها باعث شد تصمیم بگیرم کتابی دربارهاش بنویسم.
وی افزود: همچین در این کتاب نشان دادهام که شهادت، ریحانه را قهرمان نکرد؛ بلکه سبک زندگی، بینش و رفتار انسانیاش او را قهرمان ساخت.
این نویسنده گفت: هدف از نگارش این کتاب، آشنا کردن نوجوانان امروز با الگوی زندگی ساده و در عینحال والا بوده است، میخواستم نوجوانها بفهمند میشود در همین سن، زندگی پربار و معناداری داشت.
خانم ناهید رحیمی گفت: همچنین برای شناخت بیشتر او، کانال شخصیاش را کامل خواندم و با خانواده و دوستانش گفتوگو کردم. حاصل همهی اینها شد کتابی که امیدوارم الهامبخش نوجوانان ایرانی باشد.
ریحانه ساداتی در سحرگاه ۲۳ خرداد همراه تمام اعضای خانواده اش براثر حمله رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی شان به شهادت رسید.
کتاب «ریحانه سادات» بیست و هفتمین جلد از مجموعه قهرمان است انتشارات کتابک پیش زندگی بیست و شش قهرمان کشور را برای نوجوانان به نگارش درآورده است.