

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر به دیدار فینال، والی زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین می‌را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل آیاندای اوندار از روسیه قرار می‌گیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. یوسفی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر و ضربه فنی آیخان سمیر سید از بلغارستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت وی در این دیدار با داود داودوف از روسیه کشتی می‌گیرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند کشتی را مغلوب کرد. وی در دور بعد به مصاف احمت یاگان از ترکیه می‌رود.