توزیع حدود ۴۰۰ تن برنج و گوشت منجمد قرمز در گلستان

امروز در دهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان، توزیع حدود ۴۰۰ تن برنج و گوشت منجمد قرمز از محل سهمیه تنظیم بازار، در سطح استان، تصویب شد.