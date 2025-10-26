پخش زنده
امروز در دهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان، توزیع حدود ۴۰۰ تن برنج و گوشت منجمد قرمز از محل سهمیه تنظیم بازار، در سطح استان، تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حسن زاده مدیرکل صمت گلستان در جلسه تنظیم بازار گفت: این برنجها بر اساس درگاه سهمیه شهرستانها در اختیار عوامل شهرستانی قرار میگیرد و با نظر کارگروه تنظیم بازار شهرستانها، فرآیند توزیع در سطح شهرستانها انجام خواهد شد.
عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در این جلسه بر نظارت مستمر میدانی بر بازار استان تاکید کرد.